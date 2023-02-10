В «Ред Булл» могут исключить возможность сотрудничества с новыми спонсорами

Коммерческий директор команды «Ред Булл» Ник Стокер заявил, что австрийский коллектив в будущем будет вынужден отказывать потенциальным спонсорам.



«Мы полностью погружены в бизнес – стремимся сделать нашу машину как можно быстрее – на это существует своя цена, спрос и предложение. У нас и так много партнёров, и мы нацелены предоставить им высокий уровень сервиса. Всё приходит к тому, что мы выступим с заявлением: «Лавочка прикрыта, партнёров предостаточно». К счастью, такая ситуация пока ещё не достигнута», – приводит слова Стокера Sports Business Journal.



Отметим, что, согласно официальному сайту «Ред Булл», команда сотрудничает с 35 спонсорами, включая Walmart, Hard Rock и Cash App. Ранее руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер заявил о высокой конкуренции для «Ред Булл» в предстоящем сезоне.