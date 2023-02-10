Роберт Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари» на 2023 год

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала новую униформу, в которой будут представлены пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший в новом сезоне. Стоит отметить, что резервный пилот Роберт Шварцман также принял участие в презентации, опубликованной пресс-службой команды.

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»

Напомним, ранее «Феррари» дала название своему новому автомобилю: болид будет называться SF23. SF – первые две буквы названия гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari. – Прим. «Чемпионата»), а 23 – нынешний год.



Презентация нового автомобиля команды состоится 14 февраля в Маранелло (Италия). Начало мероприятия запланировано на 13:25 по московскому времени.