Роберт Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари» на 2023 год
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала новую униформу, в которой будут представлены пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший в новом сезоне. Стоит отметить, что резервный пилот Роберт Шварцман также принял участие в презентации, опубликованной пресс-службой команды.
Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»
Напомним, ранее «Феррари» дала название своему новому автомобилю: болид будет называться SF23. SF – первые две буквы названия гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari. – Прим. «Чемпионата»), а 23 – нынешний год.
Презентация нового автомобиля команды состоится 14 февраля в Маранелло (Италия). Начало мероприятия запланировано на 13:25 по московскому времени.
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