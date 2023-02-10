Цуноду и де Вриса представили на матче «Бруклина» как гонщиков «Ред Булл». Фото

Пилоты итальянской команды Формулы-1 «Альфа Таури» Юки Цунода (Япония) и Ник де Врис (Нидерланды) посетили матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» – «Чикаго Буллз» (116:105), который состоялся сегодня, 10 февраля.



Примечательно, что на арене «Барклайс-центр» Цуноду и де Вриса, сидящих в первых рядах, на большом экране ошибочно представили в качестве гонщиков «Ред Булл».

Ошибочное представление Юки Цуноды и Ника де Вриса на матче НБА

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка). Третье место досталось «Мерседесу» (515 баллов).



Ранее «Альфа Таури» показала комбинезоны, в которых будут выступать пилоты команды в новом сезоне Формулы-1.