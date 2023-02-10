Хэмилтон: я был более сильный, чем другие дети. Был голоден тогда, а сейчас ещё голоднее

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив, как получил в подарок от родителей первый карт.
«Я помню, как был взволнован, когда увидел свой первый карт, находившийся в упаковке в моей гостиной. На самом деле я увидел его раньше, чем предполагалось, и поэтому должен был изобразить крайнее удивление, когда родители позвали меня распаковать его. Помню, как вошёл, повернувшись к нему спиной, и вёл себя так, как будто его там и не было.
С первого же раза, когда я сел за руль, почувствовал настоящее единение. Я знал, что мне суждено было это сделать. Я знал, что силён. Более сильный и голодный, чем другие дети. Этот голод присутствует с первого дня, и он всё ещё здесь и сегодня. Я был голоден тогда, а сейчас ещё голоднее», — написал Хэмилтон.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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