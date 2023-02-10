Льюис Хэмилтон показал актуальную физическую форму, выложив снимок с голым торсом. Фото
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальной сети, поделившись с подписчиками фотографией из тренажёрного зала. Льюис сфотографировался с голым торсом.
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.
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