Формула-1 объявила о трёхлетнем партнёрстве с UNICEF

Формула-1 объявила о заключении партнёрского соглашения с UNICEF, сообщает RaceFans.
В рамках этого соглашения Формула-1 будет поддерживать образовательную программу и программу гуманитарной помощи организации.
Поддержка Формулы-1 позволит благотворительной организации расширить свою образовательную программу Digital Learning Passport ещё на 19 стран, помимо 26, в которых программа уже действует.
Соглашение Формулы-1 с UNICEF рассчитано на три ближайших сезона.
«В спорте, где исследования, технологии и инновации играют жизненно важную роль в успехе гонщика и команды, образование лежит в основе Формулы-1. Партнёрство с UNICEF позволит нам эффективно использовать платформу нашего спорта, чтобы помочь преодолеть образовательный разрыв, с которым сталкиваются дети в мире. Каждый ребенок имеет право на качественное образование и на защиту в чрезвычайных ситуациях. Мы гордимся тем, что можем сыграть свою роль в этом», — подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.
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