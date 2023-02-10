Формула-1 объявила о трёхлетнем партнёрстве с UNICEF

Формула-1 объявила о заключении партнёрского соглашения с UNICEF, сообщает RaceFans.



В рамках этого соглашения Формула-1 будет поддерживать образовательную программу и программу гуманитарной помощи организации.



Поддержка Формулы-1 позволит благотворительной организации расширить свою образовательную программу Digital Learning Passport ещё на 19 стран, помимо 26, в которых программа уже действует.



Соглашение Формулы-1 с UNICEF рассчитано на три ближайших сезона.



«В спорте, где исследования, технологии и инновации играют жизненно важную роль в успехе гонщика и команды, образование лежит в основе Формулы-1. Партнёрство с UNICEF позволит нам эффективно использовать платформу нашего спорта, чтобы помочь преодолеть образовательный разрыв, с которым сталкиваются дети в мире. Каждый ребенок имеет право на качественное образование и на защиту в чрезвычайных ситуациях. Мы гордимся тем, что можем сыграть свою роль в этом», — подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.