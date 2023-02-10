Спортивный регламент Азиатской серии Ле-Ман изменили прямо во время тренировки

В регламент Азиатской серии Ле-Ман во время тренировки были внесены изменения, которые серьёзно затронули экипаж «Мерседеса» команды Hub Auto Racing, сообщает Endurance-Info.



Ранее правила предусматривали минимальное время пилотирования для пилотов в количестве 90 минут для гонщиков со статусами «платина» и «бронза», которые и выступают в этом коллективе. Учитывая то, что это единственная команда в категории GT, в экипаже которой состоит всего два пилота, у коллектива были неплохие шансы на победу — по задумке Лиам Талбот должен был провести за рулём полтора часа из четырёхчасовой гонки, а Жюль Гунон — оставшиеся два с половиной часа.



Однако в регламенте закралась странная опечатка — после поправок выяснилось, что пилот со статусом «платина» может пилотировать машину не более 1 часа и 15 минут вместо задуманных изначально командой двух с половиной часов. Таким образом, команда оказалась перед сложным выбором — им нужно либо доверить автомобиль менее опытному гонщику Талботу на 2 часа и 45 минут, либо найти пилота со статусом «серебро» в экипаж, чтобы разделить время на трассе практически поровну.