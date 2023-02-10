Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команда Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман определилась с кандидатурой третьего гонщика

Команда Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман определилась с кандидатурой третьего гонщика
Комментарии

Команда Азиатской серии Ле-Ман 99 Racing определилась с именем третьего гонщика экипажа, сообщает Daily Sports Car. Как сообщает источник, третий участник экипажа должен прибыть на этап уже завтра.

Напомним, изначально в экипаже с Никитой Мазепиным и Нилом Джани должен был ехать испанский гонщик Феликс Портейро, однако он не сможет выступить из-за проблем со статусом.

Изначально испанский гонщик получил «бронзовый» статус ФИА, однако многим конкурентам это не понравилось, поскольку 39-летний гонщик ранее имел «платиновый» статус, хотя и не выступал в гонках с 2012 года. В результате ФИА пересмотрела статус Портейро и повысила его до «серебряного».

Для участия в чемпионате в каждом экипаже должен быть один гонщик со статусом «бронзовый».

Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.

Первые две гонки пройдут в Дубае 11 и 12 февраля. Сезон завершится в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023