В «Альфа Ромео» показали первое живое фото болида на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» опубликовала первые фотографии нового болида, сделанные на шейкдауне, который коллектив сегодня провёл на трассе в «Барселоне».

Фото: Alfa Romeo F1 Team

Напомним, на новый сезон швейцарская команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета. Это связано с уходом главного спонсора команды ORLEN и последующей его заменой на компанию Stake.



Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.



Ранее «Альфа Ромео» выставила на благотворительный аукцион машину С43. Показанная на презентации C43 была собрана не в Хинвиле, а британской фирмой Memento Exclusives по заказу «Заубера».