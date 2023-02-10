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«Хаас» представил комбинезоны на сезон-2023 Формулы-1. Фото

«Хаас» представил комбинезоны на сезон-2023 Формулы-1. Фото
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» показала в социальных сетях, как будут выглядеть комбинезоны, которые будут использовать в новом сезоне пилоты коллектива Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

Фото: twitter.com/HaasF1Team

Напомним, титульным спонсором «Хааса» в предстоящем сезоне будет компания MoneyGram. Официальное название американской команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.

Болиды «Хааса» в новом сезоне будут окрашены в чёрный, белый и красные цвета.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка. В новом сезоне вместо немца Мика Шумахера за гоночный коллектив будет выступать другой немецкий пилот – Нико Хюлькенберг.

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