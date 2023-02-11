Шестерых активистов, пытавшихся сорвать Гран-при Великобритании, приговорят к тюрьме

Шестерым активистам, попытавшимся сорвать проведение Гран-при Великобритании 2022 года, грозит тюремный срок, сообщает Reuters.
По итогам судебных слушаний суд постановил, что четверо мужчин и две женщины будут приговорены Королевским судом Нортгемптона 31 марта. При этом они предупреждены, что им может грозить судебное заключение.
О сроках заключения пока не сообщается.
Напомним, протестующие прорвались на трассу, однако в тот момент гонка уже была остановлена красным флагом из-за серьёзной аварии на первом круге с участием сразу нескольких пилотов. В наиболее тяжёлое положение в этой аварии угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с болидом Джорджа Расселла. Самому старшему из задержанных на момент ареста 46 лет, самому младшему — 21 год. Всем им были предъявлены обвинения в заговоре с целью нанесения общественного вреда.
- 11 февраля 2023
-
00:54
- 10 февраля 2023
-
23:41
-
23:30
-
22:54
-
21:43
-
21:40
-
20:59
-
20:56
-
19:55
-
19:06
-
18:47
-
18:40
-
17:52
-
17:40
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:26
-
12:21
-
12:11
-
11:05
-
10:07
-
09:23
-
01:03
-
00:50
- 9 февраля 2023
-
22:59
-
22:41
-
21:59
-
20:46
-
20:14