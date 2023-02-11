Шестерых активистов, пытавшихся сорвать Гран-при Великобритании, приговорят к тюрьме

Шестерым активистам, попытавшимся сорвать проведение Гран-при Великобритании 2022 года, грозит тюремный срок, сообщает Reuters.



По итогам судебных слушаний суд постановил, что четверо мужчин и две женщины будут приговорены Королевским судом Нортгемптона 31 марта. При этом они предупреждены, что им может грозить судебное заключение.



О сроках заключения пока не сообщается.



Напомним, протестующие прорвались на трассу, однако в тот момент гонка уже была остановлена красным флагом из-за серьёзной аварии на первом круге с участием сразу нескольких пилотов. В наиболее тяжёлое положение в этой аварии угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с болидом Джорджа Расселла. Самому старшему из задержанных на момент ареста 46 лет, самому младшему — 21 год. Всем им были предъявлены обвинения в заговоре с целью нанесения общественного вреда.