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Стало известно, кто будет третьим гонщиком в команде Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман

Стало известно, кто будет третьим гонщиком в команде Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман
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54-летний британский гонщик Уоррен Хьюз присоединится к команде бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман

Хьюз станет напарником Мазепина и Нила Джани в команде 99 Racing. Изначально в экипаже должен был ехать испанец Феликс Портейро, но он не выступит на соревнованиях из-за проблем со статусом.

Уоррен Хьюз — бывший тест-пилот «Лотуса» и «Уильямса» в Формуле-1, а также становился победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2 и серебряным призёром «Формулы-3000».

В 2017 году Хьюз работал с экипажем Егора Оруджева в SMP Racing в Европейской серии Ле-Ман.

Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.

Первые две гонки пройдут в Дубае 11 и 12 февраля. Сезон завершится в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

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