Стало известно, кто будет третьим гонщиком в команде Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман

54-летний британский гонщик Уоррен Хьюз присоединится к команде бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман



Хьюз станет напарником Мазепина и Нила Джани в команде 99 Racing. Изначально в экипаже должен был ехать испанец Феликс Портейро, но он не выступит на соревнованиях из-за проблем со статусом.



Уоррен Хьюз — бывший тест-пилот «Лотуса» и «Уильямса» в Формуле-1, а также становился победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2 и серебряным призёром «Формулы-3000».



В 2017 году Хьюз работал с экипажем Егора Оруджева в SMP Racing в Европейской серии Ле-Ман.



Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.



Первые две гонки пройдут в Дубае 11 и 12 февраля. Сезон завершится в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.