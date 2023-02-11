Макс Ферстаппен дал оценку секретной обкатки болида «Ред Булл»
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Вчера, 10 февраля, команда Формулы-1 «Ред Булл» провела обкатку нового болида RB19 в Сильверстоуне. Пилот австрийского коллектива, двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал итоги заездов.
«Впервые сел за руль RB19. Могу сказать, что сложилось исключительно хорошее впечатление. Всё работало очень хорошо и гладко. Именно так я хотел провести этот день – теперь с нетерпением и оптимизмом жду Гран-при Бахрейна», – приводит слова Ферстаппена пресс-служба клуба.
Напомним, ранее один из болельщиков опубликовал на своей странице в социальной сети видео из Сильверстоуна, где вчера австрийская команда проводила шейкдаун своего болида.
Болельщик снял на видео секретную обкатку болида «Ред Булл»
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