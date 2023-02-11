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Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе

Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе
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В субботу, 11 февраля, американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала новое видео в социальных сетях, в котором показала новый болид на предстоящий сезон Формулы-1.

Это первый выезд новой машины «Хааса» на трассу в Сильверстоуне (Великобритания).

Дебют нового болида «Хааса» на трассе:

31 января «Хаас» первым провёл презентацию в преддверии нового сезона, где представил новую ливрею болида. Сегодня, 11 февраля, пресс-служба американского коллектива также показала первое живое фото болида. Позже команда также показала, как будут выглядеть комбинезоны пилотов команды Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.

В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 38 очков.

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