Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе

В субботу, 11 февраля, американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала новое видео в социальных сетях, в котором показала новый болид на предстоящий сезон Формулы-1.



Это первый выезд новой машины «Хааса» на трассу в Сильверстоуне (Великобритания).

Дебют нового болида «Хааса» на трассе:

31 января «Хаас» первым провёл презентацию в преддверии нового сезона, где представил новую ливрею болида. Сегодня, 11 февраля, пресс-служба американского коллектива также показала первое живое фото болида. Позже команда также показала, как будут выглядеть комбинезоны пилотов команды Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.



В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 38 очков.