Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе
Поделиться
В субботу, 11 февраля, американская команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала новое видео в социальных сетях, в котором показала новый болид на предстоящий сезон Формулы-1.
Это первый выезд новой машины «Хааса» на трассу в Сильверстоуне (Великобритания).
Дебют нового болида «Хааса» на трассе:
31 января «Хаас» первым провёл презентацию в преддверии нового сезона, где представил новую ливрею болида. Сегодня, 11 февраля, пресс-служба американского коллектива также показала первое живое фото болида. Позже команда также показала, как будут выглядеть комбинезоны пилотов команды Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.
В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 38 очков.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
14:11
-
13:53
-
13:34
-
12:30
-
12:14
-
11:54
-
11:44
-
11:01
-
10:26
-
09:44
-
00:54
- 10 февраля 2023
-
23:41
-
23:30
-
22:54
-
21:43
-
21:40
-
20:59
-
20:56
-
19:55
-
19:06
-
18:47
-
18:40
-
17:52
-
17:40
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
15:00
-
14:44
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:26
-
12:21
-
12:11
Партнерский контент