«Я надеялся, что двигатель выйдет из строя». Риккардо назвал самую сложную гонку в карьере

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о самой сложной гонке в карьере в Формуле-1.



«Самая сложная гонка — Сингапур в 2011 году. Это была моя четвёртая или пятая гонка в Формуле-1. Меня бросили в чемпионат посреди сезона, и я не ожидал того, насколько тяжёлой физически будет гонка в Сингапуре. Гонка длилась два часа — самая длинная в моей карьере на тот момент, самая жаркая и самая тяжёлая физически. Кажется на первом круге я сломал крыло. Я был в круге от лидера, а учитывая, как ехал, мог отставать на четыре-пять кругов. Так что я выбыл из борьбы с самого начала и был истощён физически.



Я уже надеялся, что двигатель выйдет из строя. С тех пор я стал больше уделять времени тренировкам, чтобы лучше выдерживать жару в Сингапуре или Малайзии», — приводит слова Риккардо GPBlog.

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