Алонсо: у Михаэля Шумахера не было плохих дней, он никогда не выступал ниже своего уровня

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что его впечатляло больше всего в Михаэле Шумахере.



«У Михаэля просто не бывало плохих дней, он никогда не выступал ниже своего уровня. Это впечатляло меня в нём больше всего. Особенно когда мы с ним боролись за титул. До этого, в какой бы категории я ни выступал, у соперников случались неудачные дни, и ты мог этим воспользоваться. С Шумахером такого просто не было. Чаще всего он и «Феррари» были непобедимы. Даже если был неудачный день, когда были проблемы с машиной, настройками или шинами, Михаэль всё равно финишировал в тройке.



Даже если он проводил плохую квалификацию, в воскресенье он был на подиуме. Его отличали упорство, желание использовать любую возможность. Выдающийся настрой», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

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