Хорнер назвал ещё один аргумент, почему он против «Андретти»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о потенциальном приходе в Формулу-1 «Андретти».
«Ред Булл» сначала был «Ягуаром», который раньше был «Стюарт-Форд». Посмотрите на «Мерседес», чья история восходит к «Хонде», «БАР» и «Тирреллу». «Астон Мартин» был «Джорданом». Такой является процедура уже долгие годы. У меня нет ничего против «Андретти», они замечательные люди, а «Кадиллак» — замечательный бренд, но нам нужно придумать критерии на 2026 год, которые не умаляли бы ценность команд, особенно небольших, и не создавали вопрос о том, кто будет за всё это платить.
Нужен подход с точки зрения нового участника, вносящего авансовый платёж и который не обесценит десятую команду чемпионата. Но, конечно, неизбежно приходится идти на компромиссы.
Есть, конечно, и практические аспекты. Достаточно ли боксов на новых трассах, на которые мы приезжаем, чтобы разместить 11-ю команду. «Андретти» — отличная команда, а Марио Андретти — синоним Формулы-1. «Кадиллак», General Motors, это один из крупнейших производителей автомобилей в мире. Так что было бы здорово увидеть их в Формуле-1, но это нужно сделать правильно», — приводит слова Хорнера Daily Mail.
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