Шовлин рассказал о главном преимуществе Хэмилтона над другими гонщиками

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о пилоте команды, семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне.



«Вы не можете заставить Льюиса быть счастливым, когда он проиграл гонку. Это так не работает. Но если вы хотите, чтобы пилот вернулся и просто выиграл следующую, то вам точно нужен Льюис. Он умеет анализировать причины поражения лучше, чем любой из пилотов, которых я встречал. Всё потому, что он усердно работает, чтобы понять, как стать лучше, где он упустил возможности. Конечно, он не радуется поражениям, но всё дело в результате следующей гонки, а не в том, есть ли на его лице улыбка во время интервью.



У Льюиса есть талант, причём его в избытке, но его трудовая дисциплина, способность постоянно развиваться и совершенствоваться означают, что для соперников он становится чем-то вроде движущейся мишени. У Льюиса редко бывают плохие дни, да и в плохие он так же хорош, как и другие. На высочайший уровень его вывела стабильность, а когда он на высоте — это феноменальный уровень», — приводит слова Шовлина Daily Mail.