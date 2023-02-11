Хорнер: конкуренция в 2023 году будет намного выше

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1.



«Я знаю, что конкуренция в этом году будет намного выше. Думаю, что «Феррари» и «Мерседес» наверняка добьются прогресса, и, думаю, мы пока не в полной мере понимаем, какое влияние окажет на команды ограничение бюджетов.



Команда проделывает невероятную работу, пытаясь максимизировать время, которое у нас есть в аэродинамической трубе, коллектив блестяще справился со своей задачей, но только время покажет, какое влияние у всего этого будет на выступления на трассе.



Сейчас самое важное время года. Планирование и подготовка определяют, как пройдёт остальная часть года, так что сейчас многое происходит», — приводит слова Кристиана Хорнера Daily Mail.