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Хорнер: конкуренция в 2023 году будет намного выше

Хорнер: конкуренция в 2023 году будет намного выше
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Я знаю, что конкуренция в этом году будет намного выше. Думаю, что «Феррари» и «Мерседес» наверняка добьются прогресса, и, думаю, мы пока не в полной мере понимаем, какое влияние окажет на команды ограничение бюджетов.

Команда проделывает невероятную работу, пытаясь максимизировать время, которое у нас есть в аэродинамической трубе, коллектив блестяще справился со своей задачей, но только время покажет, какое влияние у всего этого будет на выступления на трассе.

Сейчас самое важное время года. Планирование и подготовка определяют, как пройдёт остальная часть года, так что сейчас многое происходит», — приводит слова Кристиана Хорнера Daily Mail.

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