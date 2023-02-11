Масса: проблема «Феррари» не в гонщиках

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался о смене руководства «Феррари».
«Все, кто работал с Фредериком Вассёром, отзываются о нём хорошо, он смог добиться больших успехов в автоспорте, и у него огромный опыт управления командой. Но возглавить «Феррари» — это другой уровень, в этом смысле это большая перемена и для Фреда тоже. Для него будет важно построить хорошие отношения со всеми подразделениями коллектива и высшим руководством.
Мне нравятся пилоты команды. Леклер и Сайнс — явные претенденты на титул. Проблемы «Феррари» точно не в пилотах. Шарль показал, что он знает, как побеждать за рулём хорошего болида. В прошлом году он заплатил, как и вся команда, дорогую цену после того, как лидировал в таблице на старте сезона, а затем они растеряли преимущество за несколько гонок. Карлос тоже помогает команде двигаться вперёд, так что их соперничество продолжает расти», — приводит слова Фелипе Массы Gazzetta dello Sport.
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