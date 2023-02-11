Алонсо ответил на вопрос, почему он выбрал «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, почему он решил перейти именно в этот коллектив.



«В команде делают всё возможное, чтобы в будущем добиться успеха. Коллектив полон решимости стать одним из участников борьбы за титул, что вселяет оптимизм. Когда видишь такие инвестиции, новую базу, инженеров, то хочешь стать частью этого проекта.



Кроме того, это большой бренд. «Астон Мартин» — культовая марка в автомобильном производстве. Так что я горд стать частью этой семьи и вписать следующую главу в её историю. Это особая возможность для меня, уникальный момент в моей карьере. Я готовился к этому по всем аспектам, так что для меня это точно проект, который нацелен на победы. Победы в гонках и чемпионатах для «Астон Мартин» — лишь вопрос времени», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.