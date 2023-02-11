В ливрее «Мерседеса» станет больше чёрного в целях снижения веса

Новая ливрея «Мерседеса» будет иметь больше чёрного, сообщает Formul1a.uno. По информации источника, в ливрее болида W14 команды на 2023 год будет больше карбоновых моментов без краски с целью снижения веса. При этом основной тон болида останется таким же, как и был в прошлом году.
Презентация новой машины «Мерседеса» состоится 15 февраля. Начало мероприятия запланировано на 12:15 по московскому времени.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.
График оставшихся презентаций сезона-2023:
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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