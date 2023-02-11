Источник: новый мотор «Мерседеса» будет на 10 л.с. мощнее

Новый мотор команды Формулы-1 «Мерседес» может получить прирост мощности до 10 л.с., сообщает Formu1a.uno. По информации источника, такого прироста команде удастся добиться без влияния на производительность силовой установки — лишь за счёт повышения надёжности.



При этом такие цифры всё равно серьёзно уступают «Феррари», у которой прирост мощности ожидается в районе 30 л.с.



Презентация новой машины «Мерседеса» состоится 15 февраля. Начало мероприятия запланировано на 12:15 по московскому времени.



Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Товарищ Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции. В сезоне-2022 Льюис впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год.



График оставшихся презентаций сезона-2023:



«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.