Масса: надеюсь, Хэмилтон ещё сможет доказать сомневающимся, на что он способен

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о Льюисе Хэмилтоне.



«Стоит понимать, чего он уже добился и чего ещё может достичь. Ему нужен лишь ещё один титул, чтобы стать лучшим гонщиком всех времён, но для этого ему нужна правильная машина. В прошлом году старт сезона у «Мерседеса» был слабым, но затем они смогли догнать соперников.



Хэмилтон сильно страдал в сравнении со своим напарником Джорджем Расселлом, проведшим отличный сезон. Когда вы становитесь старше, а ваш молодой напарник с ходу показывает такие результаты, давление растёт.



Надеюсь, Льюис ещё сможет показать, чего он стоит, и он сможет заставить людей, которые сомневаются в нём, перестать это делать», — приводит слова Массы RacingNews365.