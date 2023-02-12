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Масса: надеюсь, Хэмилтон ещё сможет доказать сомневающимся, на что он способен

Масса: надеюсь, Хэмилтон ещё сможет доказать сомневающимся, на что он способен
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Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о Льюисе Хэмилтоне.

«Стоит понимать, чего он уже добился и чего ещё может достичь. Ему нужен лишь ещё один титул, чтобы стать лучшим гонщиком всех времён, но для этого ему нужна правильная машина. В прошлом году старт сезона у «Мерседеса» был слабым, но затем они смогли догнать соперников.

Хэмилтон сильно страдал в сравнении со своим напарником Джорджем Расселлом, проведшим отличный сезон. Когда вы становитесь старше, а ваш молодой напарник с ходу показывает такие результаты, давление растёт.

Надеюсь, Льюис ещё сможет показать, чего он стоит, и он сможет заставить людей, которые сомневаются в нём, перестать это делать», — приводит слова Массы RacingNews365.

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