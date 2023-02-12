Масса: надеюсь, Хэмилтон ещё сможет доказать сомневающимся, на что он способен
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о Льюисе Хэмилтоне.
«Стоит понимать, чего он уже добился и чего ещё может достичь. Ему нужен лишь ещё один титул, чтобы стать лучшим гонщиком всех времён, но для этого ему нужна правильная машина. В прошлом году старт сезона у «Мерседеса» был слабым, но затем они смогли догнать соперников.
Хэмилтон сильно страдал в сравнении со своим напарником Джорджем Расселлом, проведшим отличный сезон. Когда вы становитесь старше, а ваш молодой напарник с ходу показывает такие результаты, давление растёт.
Надеюсь, Льюис ещё сможет показать, чего он стоит, и он сможет заставить людей, которые сомневаются в нём, перестать это делать», — приводит слова Массы RacingNews365.
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
01:00
-
00:42
- 11 февраля 2023
-
23:46
-
23:44
-
22:42
-
22:39
-
21:53
-
21:48
-
20:54
-
20:19
-
19:40
-
19:35
-
19:01
-
18:34
-
18:00
-
17:59
-
15:59
-
14:53
-
14:11
-
13:53
-
13:34
-
12:30
-
12:14
-
11:54
-
11:44
-
11:01
-
10:26
-
09:44
-
00:54
- 10 февраля 2023
-
23:41
-
23:30
-
22:54
-
21:43
-
21:40
-
20:59
Партнерский контент