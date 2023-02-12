Кинематографичный ролик с презентацией новой машины «Альфа Таури». Видео

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» очень лаконично представила болид, который будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1 и новую ливрею. Двухминутный ролик был опубликован на YouTube-канале команды.
Помимо новой машины, модный бренд «Альфа Таури» представил в этом же ролике новую коллекцию одежды.
Новый болид получил индекс AT04. Ливрея отличается от прошлогодней — на машине появилось немного красного цвета в честь нового партнёра команды — польской нефтяной компании ORLEN.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка). Третье место досталось «Мерседесу» (515 баллов).
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