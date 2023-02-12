Кевин Магнуссен поделился первыми впечатлениями от обкатки нового болида
Поделиться
Пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал о своих впечатлениях после обкатки новой машины. Вчера, 11 февраля, новый болид американского коллектива дебютировал на трассе.
«Впервые опробовал новый болид, предназначенный на сезон-2023. Исключительно положительные впечатления от машины. Естественно, много ещё нужно будет проверить. Но у меня отличные предчувствия, что очень важно. Ещё немного плотно поработаем. До встречи!» – приводит слова датского гонщика пресс-служба команды.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 американцы заняли восьмое место в Кубке конструкторов. «Хаас» набрал 38 очков. Ранее коллектив из США показала новые качественные фотографии с обкатки болида.
Новость по темеВ «Хаасе» показали фотографии с обкатки нового болида
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
10:18
-
09:53
-
09:25
-
01:54
-
01:42
-
01:00
-
00:42
- 11 февраля 2023
-
23:46
-
23:44
-
22:42
-
22:39
-
21:53
-
21:48
-
20:54
-
20:19
-
19:40
-
19:35
-
19:01
-
18:34
-
18:00
-
17:59
-
15:59
-
14:53
-
14:11
-
13:53
-
13:34
-
12:30
-
12:14
-
11:54
-
11:44
-
11:01
-
10:26
-
09:44
-
00:54
- 10 февраля 2023
-
23:41
Партнерский контент