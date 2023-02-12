Кевин Магнуссен поделился первыми впечатлениями от обкатки нового болида

Пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Кевин Магнуссен рассказал о своих впечатлениях после обкатки новой машины. Вчера, 11 февраля, новый болид американского коллектива дебютировал на трассе.



«Впервые опробовал новый болид, предназначенный на сезон-2023. Исключительно положительные впечатления от машины. Естественно, много ещё нужно будет проверить. Но у меня отличные предчувствия, что очень важно. Ещё немного плотно поработаем. До встречи!» – приводит слова датского гонщика пресс-служба команды.



Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 американцы заняли восьмое место в Кубке конструкторов. «Хаас» набрал 38 очков. Ранее коллектив из США показала новые качественные фотографии с обкатки болида.

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