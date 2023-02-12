В «Альфа Таури» рассказали, как шла работа над новым болидом
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Технический директор итальянской команды Формулы-1 «Альфа Таури» Джоди Эггинтон рассказал о разработке новой машины команды.
«Компоновка нового болида [AT04] и разработка начались ещё в начале 2022 года. Тем временем разработка аэродинамической трубы началась примерно в июле. Практически каждая область машины эволюционно отличается от AT03. Большое внимание уделили компоновке для обеспечения лучшей базы для развития аэродинамики», – приводит слова Эггинтона официальный сайт команды.
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Ранее руководитель итальянского коллектива Франц Тост озвучил цели для японского пилота Юки Цуноды на предстоящий сезон Формулы-1.
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