В «Хаасе» рассказали об отличиях нового болида от прошлогодней модели

Технический директор американской команды Формулы-1 «Хаас» Симоне Реста рассказал, каким изменениям подверглась новая машина коллектива по сравнению с прошлогодней версией.
«Мы обращали внимание на все области машины, пытаясь доработать болид в сравнении с тем, что было в прошлом году – мы хотели сохранить несколько удачных компонентов от прошлогоднего болида. При этом мы старались улучшить аэродинамическую эффективность машины: снизить вес важных компонентов и повысить их качество. Иными словами, болид был серьёзно переработан», – приводит слова Ресты SB Nation.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 американцы заняли восьмое место в Кубке конструкторов. «Хаас» набрал 38 очков. Ранее пилот американского коллектива Кевин Магнуссен рассказал о своих впечатлениях после обкатки новой машины.
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