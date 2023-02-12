Российский гонщик Никита Бедрин выиграл третью гонку ФРМЕК в Дубае

Сегодня, 12 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоялась третья гонка четвёртого этапа чемпионата ФРМЕК, в котором выступает российский гонщик Никита Бедрин. Именно он стал победителем заезда, стартовав с поул-позишен.
Британец Тейлор Барнард закончил гонку на втором месте (+0,126), третьим финишировал швейцарец Джошуа Дуфек (+1,001). Замкнули пятёрку лучших итальянец Андреа Кими Антонелли (+1,894) и испано-британец Лоренцо Флюкса (+2,225). Примечательно, что гонщики финишировали не в боевом режиме из-за выезда сейфти-кара.
Отметим, что во второй гонке после старта с пятого места Бедрин боролся за подиум, но на последнем круге пошёл в слишком смелую атаку и попал в аварию. Напомним, в конце прошлого месяца российский пилот присоединился к «Йенцер Моторспорт», которая выступает в Формуле-3.
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