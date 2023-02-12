«Уверенно довёл дело до победы». Алёшин отреагировал на первую победу Бедрина в ФРМЕК

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин прокомментировал первую победу российского гонщика Никиты Бедрина в ФРМЕК.
«Он [Никита Бедрин] готовится к выступлению в Формуле-3, и, на мой взгляд, решение ехать зимний сезон было принято абсолютно верно, это даст огромную пользу. Есть потенциал, есть скорость, но пока сильно не хватает стабильности – сказывается в том числе и возраст.
Никита здесь один из самых юных участников, ему только в январе исполнилось 17, но я думаю, что дела поправятся и всё пойдёт на лад. Он быстро адаптируется к машине, на этапе в Дубае провёл наконец-то очень хорошую квалификацию.
Да, во второй гонке допустил ошибку, гоночную ошибку – на последнем круге полез обгонять слишком оптимистично, в итоге лишился очков, хотя шёл четвёртым – однако реабилитировался в третьей: стартовал с поула, безошибочно провёл с первой позиции три рестарта под сейфти-каром, для него это тоже новый опыт, и уверенно довёл дело до победы. В общем и целом мы довольны уикендом», – написал Алёшин в своём телеграм-канале.
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