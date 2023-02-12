Франц Тост: худшее, что может сделать де Врис — начать сравнивать себя с Ферстаппеном

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост дал совет новичку команды, нидерландскому пилоту Нику де Врису, и предостерёг его от сравнений с Максом Ферстаппеном.



«Нику не стоит беспокоиться о сравнениях с Максом. Всё, что пишут в прессе — это одно, но если начнёшь беспокоиться из-за этого, то не сможешь сконцентрироваться на действительно важных вещах. Нику просто нужно садиться за руль и показывать максимум. Если смотреть на Макса, то всё будет осложняться. Макс очень талантлив и быстр от природы. Худшее, что сейчас может сделать де Врис — начать сравнивать себя с Ферстаппеном.



Нику надо сосредоточиться на том, чтобы выступать как можно лучше с учётом нашей машины. Он заслуживает шанс получить хороший болид. Мы надеемся, что де Врис будет попадать в третий сегмент квалификации регулярно и заработает как можно больше очков», — приводит слова Тоста Racingnews365.