Никита Бедрин прокомментировал свою победу в гонке ФРМЕК
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Российский гонщик Никита Бедрин прокомментировал свою победу в третьей гонке четвёртого этапа чемпионата ФРМЕК.
«Это была хорошая гонка, старт получился неплохим. Я создал отрыв в начале… и получилось удержать темп. Было сразу три сейфти-кара, которые мне немного помогли, но я считаю, что даже без них я бы стал победителем. Спасибо моей команде. Начало сезона получилось неприятным, но сейчас мы вернулись с победой, и я рад», – сказал Бедрин в интервью пресс-службе ФРМЕК.
Напомним, в конце января Бедрин присоединился к команде Формулы-3 «Йенцер Моторспорт» в качестве боевого пилота. Дебют россиянина состоится в предстоящем сезоне.
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