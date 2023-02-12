Никита Бедрин прокомментировал свою победу в гонке ФРМЕК

Российский гонщик Никита Бедрин прокомментировал свою победу в третьей гонке четвёртого этапа чемпионата ФРМЕК.

«Это была хорошая гонка, старт получился неплохим. Я создал отрыв в начале… и получилось удержать темп. Было сразу три сейфти-кара, которые мне немного помогли, но я считаю, что даже без них я бы стал победителем. Спасибо моей команде. Начало сезона получилось неприятным, но сейчас мы вернулись с победой, и я рад», – сказал Бедрин в интервью пресс-службе ФРМЕК.

Напомним, в конце января Бедрин присоединился к команде Формулы-3 «Йенцер Моторспорт» в качестве боевого пилота. Дебют россиянина состоится в предстоящем сезоне.

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