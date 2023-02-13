Глава «Альфа Таури» оценил перспективы де Вриса в дебютном сезоне
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Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился ожиданиями от новичка команды, голландца Ника де Вриса, в предстоящем сезоне.
«Ник принял участие всего в одной гонке Ф-1 в минувшем году, прошедшей в Монце, и показал фантастическое выступление. У него серьёзный гоночный опыт, он побеждал в гонках и чемпионатах многих серий.
У меня нет сомнений в том, что уже в скором времени он будет показывать хорошие результаты, а затем и финишировать в очковой зоне. Он технически опытен и сосредоточен на работе. И уже продемонстрировал хорошую обратную связь с инженерами. Думаю, что у него получится понять новую машину», – приводит слова Тоста издание F1i.
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