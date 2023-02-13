Боттас высказался о Вассёре, ушедшем из «Альфа Ромео» в «Феррари»
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался об уходе Фредерика Вассёра из команды. О том, что он покинет швейцарский гоночный коллектив, стало известно в декабре прошлого года. В этот же день «Феррари» объявила о его назначении на аналогичную должность в команде.
«Буду ли я скучать? Конечно. Он был одной из причин, почему я присоединился к этой команде. Но, если поставить себя на место Фреда, понимаешь, что это та возможность, которую нужно использовать, если она возникает. Я верю, что он сможет сделать там много хорошего. Но я в то же время спокоен, так как вижу, какая у нас самих сейчас организация», — приводит слова Боттаса Ilta Sanomat.
Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:
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