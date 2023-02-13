Штайнер: иногда лучше, если все считают тебя идиотом
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему он часто использует нецензурную лексику во время работы.
«Я такой, какой есть, и не хочу меняться. Зачем мне это? Я настоящий, и мне это не нужно. То есть я могу учиться, могу стараться делать что-то лучше в будущем, но мой характер — нет, я не хочу его менять.
Иногда лучше, если все считают тебя идиотом. Так можно добиться ещё лучшего результата из-за недооценки. Я не знаю, почему я так часто использую нецензурную лексику. Это выходит автоматически. Думаю, у меня что-то в мозге, какая-то нестабильность», – приводит слова Штайнера GP Racing.
Ранее Штайнер заявил, что не является сторонником идеи появления 11-й команды в чемпионате мира.
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