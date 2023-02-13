Штайнер: иногда лучше, если все считают тебя идиотом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему он часто использует нецензурную лексику во время работы.

«Я такой, какой есть, и не хочу меняться. Зачем мне это? Я настоящий, и мне это не нужно. То есть я могу учиться, могу стараться делать что-то лучше в будущем, но мой характер — нет, я не хочу его менять.

Иногда лучше, если все считают тебя идиотом. Так можно добиться ещё лучшего результата из-за недооценки. Я не знаю, почему я так часто использую нецензурную лексику. Это выходит автоматически. Думаю, у меня что-то в мозге, какая-то нестабильность», – приводит слова Штайнера GP Racing.

Ранее Штайнер заявил, что не является сторонником идеи появления 11-й команды в чемпионате мира.