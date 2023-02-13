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Доменикали высказался о работе бен Сулайема на посту президента ФИА

Доменикали высказался о работе бен Сулайема на посту президента ФИА
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о работе президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеда бен Сулайема.

«Есть специальный манифест, положения которого президент ФИА должен уважать. Ни для кого не секрет, что ключ к успеху в нашем спорте заключается в том, чтобы каждый делал свою работу надлежащим образом. Мы все заинтересованы, чтобы этот вид спорта продолжал развиваться. Мы все едины, и, если кто-то не выполняет работу как надо, возникают проблемы. А вообще у него много обязанностей. Ожидаю, что свяжусь с ним, чтобы обсудить будущее нашего спорта», — приводит слова Доменикали Sky Sports.

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