Де Врис рассказал, что особенного в его подготовке к сезону Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» голландец Ник де Врис, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в качестве боевого гонщика, рассказал о своей подготовке к сезону.

«Здесь всё по-другому. Я думаю, что основное внимание и акцент был сделан на физической подготовке. Также надо принимать во внимание, что мне приходится интегрироваться в новую среду, новую команду. Постоянное знакомство с новыми людьми, понимание того, где находится команда и что мы можем улучшить.

Но с личной точки зрения мне нужно было уделить гораздо больше времени и усилий физической подготовке. В чемпионатах, в которых я участвовал в течение последних трёх лет, моей физической активности было достаточно, чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении всего сезона», — приводит слова де Вриса Racingnews365.