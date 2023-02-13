Масса: Ферстаппена можно сравнить с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса восторженно высказался по поводу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Макс — это феномен. Он очень сосредоточен, отлично гоняется и играет влиятельную роль в команде, которая следует его примеру. Он лучший гонщик, с лучшей машиной и лучшей командой. Его можно сравнить с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена. Он ещё может выиграть много титулов.

«Ред Булл» закончил сезон в прошлом году с машиной, которая была намного быстрее и мощнее остальных, поэтому они остаются сильнейшей командой. «Феррари» хорошо стартовала в 2022 году, но после этого у них начались проблемы с надёжностью, тактические проблемы и ошибки пилотов. Но прежде всего, они отставали от прогресса «Ред Булл» по ходу сезона, поэтому в конце концов всё сложилось так, как сложилось. Чтобы победить, нужно быть совершенным», — приводит слова Массы Racingnews365.

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне: