Доменикали прояснил позицию в отношении запрета ФИА говорить на тему политики

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о запрете на несогласованные политические высказывания пилотов, который наложила Международная автомобильная федерация (ФИА). Ранее многие гонщики Формулы-1 подвергли критике эту инициативу.



«Я не верю, что это может помешать пилотам общаться с сообществом — это лишь вопрос уважения. Что мне не нравится, так это когда кто-то пытается совершать нападки на другого. Это неправильно.



Никто не будет препятствовать пилотам, если только они не собираются заниматься политикой. Ведь все мы занимаемся спортом. Однако привлечь внимание к определённым темам, которые находятся в центре обсуждения, на мой взгляд, не составит проблем. Уверен, что ФИА разделяет это мнение», — приводит слова Доменикали Sky Sports.

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