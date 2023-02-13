Норрис рассказал, почему считает прошлый сезон успешным для себя

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о трудностях, которые он преодолел в сезоне-2022.

«Я не могу ответить на вопрос, почему я был лучше Даниэля в прошлом сезоне. Это самое сложное. Естественный стиль вождения Даниэля в начале года больше подходил этому болиду, чем мой, и мне пришлось заставить себя вести машину по-другому. Я чувствую, что хорошо справился с этой задачей, как и Карлос Сайнс в «Феррари». Он много жаловался в начале сезона, и ему пришлось проделать большую работу, чтобы адаптироваться и максимально использовать возможности машины. Это работа водителя, в конце концов, независимо от того, что представляет собой болид. Независимо от того, легко или трудно управлять машиной, задача гонщика — выйти на трассу, адаптироваться к ней и понять, как управлять ею наиболее лучшим способом. Но на это требуется время. Это то, что заставляет меня верить, что я проделал хорошую работу в этом году», — приводит слова Норриса The Race.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: