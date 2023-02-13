47-летний Ральф Шумахер показал актуальную физическую форму. Фото
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Ральфу 47 лет.
Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера
В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM (чемпионат Германии среди легковых автомобилей).
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же. Победителем прошлогоднего чемпионата стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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