47-летний Ральф Шумахер показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. В настоящий момент Ральфу 47 лет.

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM (чемпионат Германии среди легковых автомобилей).

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же. Победителем прошлогоднего чемпионата стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Автоспорт: главные события 2023 года: