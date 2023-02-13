Фернандо Алонсо ответил на вопрос о лучшем гонщике в истории Формулы-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о лучшем гонщике в истории Формулы-1.



«Никто не знает ответа на этот вопрос. Каждый сезон мы продолжаем менять мнение. Раньше мы много лет думали, что Михаэль Шумахер непобедим и, возможно, достиг уровня, которого не было ни у кого в истории Формулы-1. Но на протяжении всей истории этого вида спорта мы видели, как доминировали разные пилоты, и их невозможно сравнивать.



Что я точно знаю, так это то, что я сам всегда стараюсь выкладываться по максимуму. У меня никогда не бывает заниженной мотивации. Неважно, борюсь ли я за пятое или 15-е место. Для меня это всё равно что бороться за победу, потому что я должен быть уверен, что выкладываюсь на сто процентов на каждом круге каждой гонки», — приводит слова Алонсо Crash.net.

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