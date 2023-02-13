В «Уильямсе» рассказали, как сильно по ним ударил уход спонсоров Латифи

Коммерческий директор «Уильямса» Джеймс Бауэр заявил, что финансовое положение команды в преддверии нового сезона Формулы-1 находится в «более устойчивом» положении, несмотря на потерю доходов после ухода бывших спонсоров гоночного коллектива. Напомним, после ухода пилота Николаса Латифи «Уильямс» покинули ряд компаний, в частности Lavazza и Sofina.



«Существует мнение, будто мы потеряли часть доходов в результате недавних изменений. Такое мнение есть, но реальность немного иная. По мере приближения сезона мы заключаем соглашения с рядом новых партнёров. Так что я думаю, что мы находимся в более надёжном положении, чем несколькими годами ранее. И, конечно, здорово, что сейчас у нас есть такой спонсор, как Gulf», — приводит слова Бауэра Motorsport.

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