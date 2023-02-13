Названа цель встречи экс-руководителя «Мерседеса» и сына основателя «Феррари»
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Бывший технический директор «Мерседеса», «Макларена» и «Уильямса» Пэдди Лоу встречался с сыном основателя команды Формулы-1 и одним из акционеров компании, Пьеро Феррари, по вопросу, связанному с синтетическим топливом. Об этом информирует Motorsport Italia. Встреча между Лоу и Феррари состоялась на прошлой неделе.
В 2020 году Лоу стал соучредителем стартапа Zero Petroleum, лондонской компании, занимающейся производством синтетического бензина, который не содержит нефтепродуктов и поэтому может быть альтернативой биотопливу, оказывающему низкое воздействие на окружающую среду. Во время встречи Пэдди как раз и предложил Пьеро топливо, которое производит Zero Petroleum.
В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине:
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