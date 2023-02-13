ФИА ввела новое правило для гонщиков из России и Беларуси об участии в соревнованиях

Международная автомобильная федерация обновила требования по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Соответствующий документ появился на официальном сайте организации.
Напомним, пилоты из России и Беларуси для участия в соревнованиях должны подписывать специальный документ ФИА, в котором они «принимают к сведению», что организация выступает против действий Российской Федерации на Украине.
Теперь в нормативном документе ФИА появилась поправка для российских и белорусских гонщиков с двойным гражданством – говорится лишь, что в сезоне 2023 года они будут должны соблюдать принципы организации. При этом пункт с необходимостью подписывать документ относительно действий России на Украине (как в случае с гонщиками из России и Беларуси без двойного гражданства) исчез.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
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