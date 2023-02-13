«Абсурдная сумма». Ферстаппен возмущён стоимостью суперлицензии на сезон-2023

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен возмутился стоимостью суперлицензии на сезон-2023. Напомним, голландец будет обязан заплатить ФИА почти € 1 млн.
«Я думаю, что сумма абсурдна. Это неправильно, что мы должны платить так много. Такого нет в других видах спорта. И гонок становится всё больше», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.
Пилот «Ред Булл» одержал 15 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.
Действующий контракт Ферстаппена с австрийской командой рассчитан до 2028 года. При этом сам Макс заявлял, что по окончании нынешнего соглашения он может закончить карьеру, несмотря на то что ему к тому моменту будет всего 31 год.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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