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«Мерседес» заключил многолетний контракт с новым спонсором

«Мерседес» заключил многолетний контракт с новым спонсором
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Команда Формулы-1 «Мерседес» заключила многолетнее спонсорское соглашение с канадской финтех-компанией Nuvei. Контракт будет действовать с нынешнего года. Логотип Nuvei будет представлен на шлемах и комбинезонах пилотов «Мерседеса», а также на комбинезонах механиков гоночного коллектива.

«Мы очень рады приветствовать Nuvei в качестве долгосрочного партнёра. Наше сотрудничество начнётся как раз в преддверии старта сезона-2023. Nuvei имеет репутацию лидера в своей области и широко представлен на мировом рынке. Стремление к совершенству за счёт инноваций соответствует и нашим ценностям, поэтому мы с нетерпением ждём периода нашего тесного сотрудничества», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-служба немецкой команды.

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