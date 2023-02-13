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Кристиан Хорнер оценил перспективы «Мерседеса» в сезоне-2023 Формулы-1

Кристиан Хорнер оценил перспективы «Мерседеса» в сезоне-2023 Формулы-1
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что команда «Мерседес» составит конкуренцию всем коллективам Формулы-1 в предстоящем сезоне.

«В прошлом сезоне «Мерседес» сделал многое для развития. Мы прекрасно видели, как они начали сезон и как его закончили – они были намного более конкурентоспособными.

В «Мерседесе» закупили много новых деталей, особенно во второй половине года. Поэтому мы ожидаем, что они будут конкурентоспособными. В их распоряжении два сильных пилота, не стоит ждать от них послаблений», – приводит слова Хорнера PlanetF1.

Ранее руководитель австрийского коллектива поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1, отдельно отметив «Феррари» и ещё раз «Мерседес».

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