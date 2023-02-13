Албон поделился впечатлениями от дебютного выезда нового болида «Уильямса»

Пилот «Уильямса», британец Алекс Албон поделился впечатлениями от дебютного выезда нового болида команды FW45, состоявшегося сегодня, 13 февраля, в Сильверстоуне (Великобритания).

«По правде сказать, я по-настоящему рад, поскольку считаю, что мы решили некоторые проблемы. Всегда будут оставаться вопросы, пока вы не сядете за руль.

Не хочется опережать события, поскольку мы можем оказаться не настолько сильными, как считаем, но мы движемся в правильном направлении, а это главное. У нас хорошая подготовка для того, чтобы отправиться в Бахрейн», – приводит слова Албона издание RacingNews365.

По итогам минувшего сезона гоночный коллектив из Великобритании занял десятое место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков.