В «Астон Мартин» показали, как будет выглядеть изнутри новая база команды. Видео
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Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала видео макета новой базы коллектива, расположенной в Сильверстоуне. Сейчас «Астон Мартин» строит новую базу и планирует снести старое здание. Ожидается, что строительство полностью будет завершено в 2024 году.
Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов. «Астон Мартин» набрал 55 очков. Трофей выиграл австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», набравший за время выступлений в сезоне 759 очков.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:
Ранее двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот Фернандо Алонсо высказался о том, почему он решил присоединиться к «Астон Мартин».
Новость по темеАлонсо ответил на вопрос, почему он выбрал «Астон Мартин»
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