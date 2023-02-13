В «Астон Мартин» показали, как будет выглядеть изнутри новая база команды. Видео

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала видео макета новой базы коллектива, расположенной в Сильверстоуне. Сейчас «Астон Мартин» строит новую базу и планирует снести старое здание. Ожидается, что строительство полностью будет завершено в 2024 году.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 британская команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов. «Астон Мартин» набрал 55 очков. Трофей выиграл австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», набравший за время выступлений в сезоне 759 очков.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

Ранее двукратный чемпион Формулы-1, испанский пилот Фернандо Алонсо высказался о том, почему он решил присоединиться к «Астон Мартин».